Procrea öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Procrea gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,76 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 14,78 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at