Procrea präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Procrea präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 33,50 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -164,790 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,55 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Procrea einen Umsatz von 16,53 Milliarden JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 133,47 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 43,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Procrea im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 25,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 75,05 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 59,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at