18.05.2026 06:31:29

Procrea präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Procrea präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 33,50 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -164,790 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,55 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Procrea einen Umsatz von 16,53 Milliarden JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 133,47 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 43,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Procrea im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 25,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 75,05 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 59,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen