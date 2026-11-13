ProCredit präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ProCredit hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProCredit ein EPS von 0,190 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 125,2 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at