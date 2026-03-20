ProCredit: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ProCredit hat am 19.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProCredit ein EPS von 0,330 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,70 Prozent auf 114,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProCredit 183,8 Millionen EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ProCredit mit einem Umsatz von insgesamt 449,60 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 729,97 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um -38,41 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,40 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 425,00 Millionen EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at