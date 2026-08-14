ProCredit verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ProCredit stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 75,78 Prozent auf 44,2 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at