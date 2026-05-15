ProCredit veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ProCredit präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProCredit 0,430 EUR je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 113,9 Millionen EUR, gegenüber 176,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,45 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at