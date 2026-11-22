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22.11.2026 22:00:02
Procter & Gamble Has Raised Its Dividend 70 Straight Years. Here's Why I'd Buy Before 2027.
The most interesting thing Procter & Gamble (NYSE:PG) made this year might be a diaper.
It's called Pampers Amoira, P&G's most premium diaper yet. It was built on a simple insight: Families are having fewer babies, so parents are willing to spend more on each one. CFO Andre Schulten said Amoira is on track to top $100 million in U.S. sales in its first year.
That one product says a lot about where P&G is headed, and it's why I'd want to own the stock before 2027. The 70-year dividend streak is just the bonus.
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