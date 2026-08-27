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27.08.2026 17:21:00
Procter & Gamble Has Raised Its Dividend for 70 Straight Years. Here's How Much $25,000 Invested Pays Annually.
If you're looking for a well-proven dividend stock, consumer goods name Procter & Gamble (NYSE: PG) is about as good as they come, with 70 consecutive years of annual dividend hikes to its credit. Indeed, only one other company has a longer track record of uninterrupted yearly dividend increases. That streak isn't apt to end anytime soon, if ever.But reliable dividend growth is only half the story. How much are income investors actually making with their positions in P&G?Procter & Gamble's forward-looking dividend yield currently stands at 3%, based on a quarterly payment of $1.0885 per share. A $25,000 position in the stock -- about 172 shares -- would produce just over $187 in dividend income per quarter, or just under $750 per year. That's not earth-shattering, but it's not bad either.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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