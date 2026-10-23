Procter & Gamble Has Raised Its Dividend for 70 Straight Years. Here's Why That Matters in a Sell-Off

Procter & Gamble (NYSE: PG), one of the world's largest consumer staple companies, has raised its dividend annually for 70 consecutive years. That makes it a Dividend King, an elite company that has raised its payout for at least 50 straight years.

Today, P&G's forward yield of 2.6% might not seem impressive compared to the 10-Year Treasury's 5% yield. But over the past 10 years, P&G delivered a total return of nearly 150% with dividends reinvested. Over the past 30 years, it generated a total return of 1,310%. Let's see why P&G consistently grew and why its resilience will matter during the next market crash.

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