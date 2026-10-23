|
23.10.2026 20:10:00
Procter & Gamble Has Raised Its Dividend for 70 Straight Years. Here's Why That Matters in a Sell-Off
Procter & Gamble (NYSE: PG), one of the world's largest consumer staple companies, has raised its dividend annually for 70 consecutive years. That makes it a Dividend King, an elite company that has raised its payout for at least 50 straight years.
Today, P&G's forward yield of 2.6% might not seem impressive compared to the 10-Year Treasury's 5% yield. But over the past 10 years, P&G delivered a total return of nearly 150% with dividends reinvested. Over the past 30 years, it generated a total return of 1,310%. Let's see why P&G consistently grew and why its resilience will matter during the next market crash.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.