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12.11.2026 08:05:00
Procter & Gamble (PG) Has Raised Its Dividend for 70 Straight Years. Here's Why I'd Buy Before 2027.
If you're going to invest in dividend-paying companies -- which is a very sensible thing to do -- you might want to focus on companies that have been paying, and increasing, their dividends for a very long time. Companies with such long records will be reluctant to break their streaks. A fine company to consider is consumer products giant Procter & Gamble (NYSE: PG), which recently yielded 2.6%.
In October, Procter & Gamble declared its latest dividend, noting that "P&G has been paying a dividend for 136 consecutive years since its incorporation in 1890 and has increased its dividend for 70 consecutive years. This reinforces our commitment to return cash to shareowners, many of whom rely on the steady, reliable income earned with their investment in P&G."
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