Procter Gamble: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Procter Gamble lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,74 CAD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 2,05 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,93 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,35 Milliarden CAD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 9,08 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 120,27 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 117,57 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at