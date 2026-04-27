Procter Gamble gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Procter Gamble lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 21,24 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,78 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at