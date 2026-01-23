|
Procter Gamble hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Procter Gamble hat am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 22,21 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
