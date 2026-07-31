Procter Gamble Hygiene Health Care: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Procter Gamble Hygiene Health Care hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 38,90 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 59,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,86 Prozent auf 8,91 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble Hygiene Health Care 9,37 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at