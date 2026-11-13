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13.11.2026 06:31:28
Procter Gamble Hygiene Health Care hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Procter Gamble Hygiene Health Care hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 60,33 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64,65 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble Hygiene Health Care in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,45 Milliarden INR im Vergleich zu 11,50 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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