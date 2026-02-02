|
Procter Gamble Hygiene Health Care hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Procter Gamble Hygiene Health Care stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 92,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 82,74 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,48 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,62 Milliarden INR ausgewiesen.
