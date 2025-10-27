|
27.10.2025 06:31:29
Procter Gamble legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Procter Gamble hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,20 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 30,83 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,65 Milliarden CAD umgesetzt.
