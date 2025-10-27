Procter Gamble mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Procter Gamble hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 172,99 ARS. Im Vorjahresviertel waren 101,00 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29 787,10 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 20 452,79 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at