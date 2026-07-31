Procter Gamble: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Procter Gamble die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,50 Prozent auf 107,14 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 118,39 Milliarden BRL gelegen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 482,37 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 460,34 Milliarden BRL.

Redaktion finanzen.at