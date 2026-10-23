Procter Gamble stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Procter Gamble hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden.

Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,28 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at