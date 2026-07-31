Procter Gamble vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Procter Gamble hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 118,36 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 113,35 ARS je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 29 873,43 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23 995,72 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 616,82 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatte Procter Gamble ein EPS von 449,42 ARS je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Procter Gamble im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 39,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121 631,73 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 87 273,74 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at