Procter Gamble: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Procter Gamble hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,95 USD, nach 1,61 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 22,39 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,74 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at