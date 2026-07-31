Procter Gamble zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Procter Gamble präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,26 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,20 Milliarden USD – ein Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 20,89 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,62 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 6,51 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 87,03 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 84,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at