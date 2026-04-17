Prodelight hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Prodelight hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Prodelight ein Ergebnis je Aktie von 18,00 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Prodelight mit einem Umsatz von insgesamt 753,6 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 712,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at