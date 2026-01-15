|
15.01.2026 06:31:29
Prodelight präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Prodelight hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 4,75 JPY gegenüber 0,420 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 770,4 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 607,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
