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15.07.2026 06:31:29
Prodelight: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Prodelight präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 17,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Prodelight im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 840,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 741,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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