Prodelight veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Prodelight hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -39,92 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Prodelight ein EPS von 28,00 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Prodelight 799,3 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 773,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Prodelight vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 33,640 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 71,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at