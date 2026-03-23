Produkt-Vorstand Mudesir verlässt Deutsche Telekom

DOW JONES--Die Deutsche Telekom verliert ihr Vorstandsmitglied für Produkte und Technologie. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verlässt Abdurazak (Abdu) Mudesir das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Ende des Monats. Er wolle eine neue berufliche Aufgabe im Ausland übernehmen. Der Aufsichtsrat habe der Aufhebung des Vertrags zugestimmt. Mudesirs Aufgaben übernimmt übergangsweise Finanzvorstand Christian Illek zusätzlich.

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March 23, 2026 13:42 ET (17:42 GMT)