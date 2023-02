Produktion im Dezember 2022 unter Vorjahr und unter Vormonat

Der produzierende Bereich hat im Dezember 2022 geschwächelt. Nach Berechnungen der Statistik Austria sank der Produktionsindex im Jahresvergleich um 3,6 Prozent, gegenüber dem November 2022 nahm er saisonal bereinigt um 5,3 Prozent ab.

Im Vergleich zum Dezember 2021 reduzierte sich die Produktion in der Industrie um 2,7 Prozent. Die arbeitstägig bereinigte Produktion im Bauwesen zeigte im Jahresvergleich ein Minus von 6,1 Prozent.

Auffallend ist laut Statistik Austria die Trendwende im Bauwesen: Nach einem konstanten Anstieg im Jahresverlauf 2022 ist die Produktionsleistung im Bausektor im Dezember 2022 erstmals gefallen.

"Nicht nur im Bauwesen, sondern auch in der Industrie konnte man vorwiegend eine sinkende Tendenz erkennen. Vor allem die Industriellen Hauptgruppen Gebrauchsgüter, Vorleistungen und Energie waren dafür verantwortlich", so die Statistiker am Freitag in einer Aussendung.

