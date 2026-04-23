Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.04.2026 13:45:55
Produktion soll deutlich wachsen: Tesla baut in Grünheide wieder Jobs auf
Nachdem zuletzt Arbeitsplätze in der Brandenburger Gigafactory wegfielen, soll die Zahl nun steigen. Denn Teslas Model Y kommt bei den Kunden an. Auch Leiharbeiter können sich deshalb freuen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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