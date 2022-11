Produktionsindex im Jahresvergleich kräftig gestiegen

Der Produktionsindex für den produzierenden Bereich ist im September im Jahresvergleich um 6,9 Prozent nach oben gegangen. Gegenüber dem Vormonat August nahm er allerdings um 1,6 Prozent ab. "Das Wachstum in Industrie und Bau hält trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds an: Im September 2022 wurde in der Industrie um sieben Prozent mehr produziert als im selben Monat des Vorjahres", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Und er betont: "Die hohen Umsatzsteigerungen im zweistelligen Bereich gehen demnach nur zum Teil auf den Anstieg der Preise zurück." Die positive Entwicklung der Industrie im Vergleich zum Vorjahresmonat werde von vielen Branchen gestützt. "Entsprechend der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen war der starke Anstieg der industriellen Hauptgruppe Energie zurückzuführen auf die Gewinnung von Erdöl und Erdgas mit plus 61 Prozent und die Energieversorgung mit einem Plus von 24 Prozent", so die Statistik Austria am Donnerstag in einer Aussendung.

stf/spo

APA