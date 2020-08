Produktionsindex im Juni 2020 um 10,3 Prozent gesunken

Zum Juni des Vorjahres 2019 verlor der Produktionsindex arbeitstägig bereinigt 10,3 Prozent, zum Mai 2020 gewann er dagegen saisonal bereinigt 5,0 Prozent dazu, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit.

"Nach starken Rückgängen im März und April zeichnete sich im Mai in einigen Produktionsbereichen eine Steigung des Produktionsindex im Vergleich zu den Vormonatswerten ab, die im Juni jedoch nur mehr moderat ausfiel oder erneut in eine leicht rückläufige Entwicklung umschlug", heißt es in der Aussendung der Statistik Austria am Dienstag.

Besonders hart hatte es im März und April unter anderem den Maschinenbau getroffen. Nach seinem bisherigen Tiefpunkt 2020 im April mit einem saisonal bereinigten Produktionsindex von 79,7 Punkten konnte er sich jedoch bis Mai auf 99,2 Punkte erholen. Im Juni lag der Index mit 98,7 Punkten laut der Statistik wieder etwas darunter. Dagegen habe die Metallbranche im Juni einen deutlichen Anstieg erfahren, nach einer Stagnation des Index im Mai (im Vergleich zum Vormonat April).

Saisonal bereinigt und EU-harmonisiert stieg der Index für die Industrie von Mai auf Juni um 5,7 Prozent und der Index für das Bauwesen um 3,1 Prozent. Nach Verwendungskategorien stieg die Produktion bei langlebigen Konsumgütern um 12,8 Prozent an, gefolgt von Investitionsgütern (plus 7,3 Prozent), Vorleistungsgütern (plus 7,2 Prozent), kurzlebigen Konsumgütern (plus 3,8 Prozent) und Energie (plus 0,6 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2019 sank dagegen die arbeitstägig bereinigte Produktion in der Industrie um 11,5 Prozent und die Produktion im Bauwesen gab um 6,8 Prozent nach. Hier gab es den stärksten Rückgang bei Investitionsgütern (minus 19,4 Prozent) und Vorleistungsgütern (minus 10,9 Prozent). Die Produktion kurzlebiger Konsumgüter gab um 4,3 Prozent nach, bei langlebigen Konsumgütern lag das Minus bei 5,9 Prozent und bei Energie lag es bei 8,7 Prozent.

(Schluss) bel/itz

APA