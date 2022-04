Produktionsindex lag im Februar um 12,2 Prozent über dem Vorjahr

Der arbeitstägig bereinigte Produktionsindex für den Produzierenden Bereich ist im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 12,2 Prozent gestiegen. Gegenüber Jänner 2022 nahm der Produktionsindex saisonal bereinigt um 2,2 Prozent zu. In der Industrie stieg die Produktion im Jahresabstand um 13,8 Prozent. Das Baugewerbe verzeichnete im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 5,8 Prozent, gab die Statistik Austria am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Im Industriebereich wies die Hauptgruppe Energie im Vergleich zum Vorjahr mit plus 30,3 Prozent einen starken Zuwachs auf. Gewachsen ist die Produktion auch bei Vorleistungsgütern (plus 13,4 Prozent), bei Gebrauchsgütern (plus 8,9 Prozent), Investitionsgütern (plus 9,7 Prozent) und Verbrauchsgütern (plus 7,4 Prozent).

sag/tsk

WEB http://www.statistik.at/