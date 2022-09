Produktionsindex lag im Juli 5,1 Prozent über Vorjahr

Der arbeitstägig bereinigte Produktionsindex für den Produzierenden Bereich (Industrie und Bauwesen) Österreichs ist im Juli 2022 um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Demgegenüber hat der Produktionsindex verglichen mit Juni dieses Jahres um 3,9 Prozent abgenommen, wie die Statistik Austria am Freitag bekanntgab.

Im Jahresvergleich hat das Bauwesen stärker zugelegt als die Industrie. Die arbeitstägig bereinigte Produktion im Baugewerbe stieg im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, während jene der Industrie um 4,4 Prozent über dem Ergebnis von Juli 2021 lag. Den stärksten Anstieg verzeichnete die industrielle Hauptgruppe Energie (Plus 8,1 Prozent), was laut Statistik Austria entsprechend den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Energieversorgung (Plus von 11 Prozent) und die Gewinnung von Erdöl und Erdgas (Plus 49,9 Prozent) zurückzuführen ist.

Demgegenüber haben Bauwesen wie auch Industrie im Vergleich zum Vormonat abgenommen. Saisonal bereinigt reduzierte sich die Produktion im Bauwesen um 4,2 Prozent, in der Industrie ist sie um 3,8 Prozent gesunken. Die stärkste Abnahme im Monatsvergleich verzeichneten unter den industriellen Hauptgruppen die Gebrauchsgüter mit einem Minus von 12,2 Prozent.

