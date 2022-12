Produktionsindex lag im Oktober 3,9 Prozent über dem Vorjahr

Der Produktionsindex für den produzierenden Bereich ist im Oktober um 3,9 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen, wie die Statistik Austria am Freitag bekannt gab. In der Industrie betrug der Zuwachs arbeitstägig bereinigt 4,3 Prozent, am Bau belief sich der Anstieg auf 2,6 Prozent. Gegenüber dem Vormonat ist der Index allerdings um 0,6 Prozent zurückgegangen, was vor allem auf eine schwächere Produktionsleistung in der Industrie (minus 0,9 Prozent) zurückzuführen ist.

Das Bauwesen hat sich im Vergleich zum September mit einem Plus von 0,4 Prozent hingegen gehalten. Mit Blick auf die industriellen Hauptgruppen stechen im Jahresvergleich Zuwächse bei Gebrauchsgütern (plus 7,4 Prozent), Vorleistungen (plus 6,3 Prozent) sowie bei Investitionsgütern (+4,5 Prozent) hervor. Ein leichtes Minus gab es bei der Gruppe Energie (0,5 Prozent).

tpo/cs

WEB http://www.statistik.at/