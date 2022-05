Produktionsindex stieg im März um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr

Der arbeitstägig bereinigte Produktionsindex für den Produzierenden Bereich ist im März um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat Februar sank der Index saisonal bereinigt aber um 1,1 Prozent, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. In der Industrie nahm die Produktion gegenüber dem März 2021 um 4,8 Prozent zu, das Baugewerbe verzeichnete hingegen ein leichtes Minus von 0,3 Prozent.

In den Industriellen Hauptgruppen zog die Produktion im Jahresvergleich vor allem bei Energie an (plus 12,1 Prozent). Einen Anstieg verzeichneten auch Gebrauchsgüter (plus 8,3 Prozent), Vorleistungsgüter (plus 6,3 Prozent), Verbrauchsgüter (plus 2,5 Prozent) und Investitionsgüter (plus 1,1 Prozent).

Positiv beeinflusst hat die Produktion im vergangenen Jahr laut Statistik Austria vor allem die starke Zunahme bei der Energieversorgung (Hauptgruppe Energie), hier ergab sich ein Plus von 12,7 Prozent. Die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen ging hingegen um 25,1 Prozent zurück.

