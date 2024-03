Produktionsplus im Januar sorgt für konjunkturelles Hoffnungszeichen

Berlin (Reuters) - Inmitten von Rezessionssorgen haben die deutschen Unternehmen zu Jahresbeginn mit einem Produktionsplus ein kleines Hoffnungszeichen gesetzt.

Industrie, Bau und Energieversorger stellten im Januar zusammen 1,0 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent gerechnet. "Die Produktion im Produzierenden Gewerbe startet in das Jahr 2024 mit ihrem ersten spürbaren Plus seit Februar 2023", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium zu den Zahlen.

Allerdings wurde diese kleine positive Überraschung laut Deutschland-Chefvolkswirt Robin Winkler von der Deutschen Bank dadurch "versalzen", dass die Dezember-Zahl auf minus 2,0 Prozent von ursprünglich gemeldeten minus 1,6 Prozent deutlich nach unten revidiert wurde: "Insgesamt deuten die verfügbaren Daten nach wie vor darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft im Winterhalbjahr in eine technische Rezession gefallen ist, angeführt vom produzierenden Gewerbe", so sein Fazit.

Nach Ansicht von Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer ist eine schnelle Wende zum Besseren nicht in Sicht, weil die Auftragseingänge in der Grundtendenz noch immer sinken: "Hoffnung besteht für die deutsche Industrie erst für die zweite Jahreshälfte, wenn der Schmerz durch die zurückliegenden Zinserhöhungen und die Rohstoffpreisanstiege nachlässt und sich die globale Industriekonjunktur erholt", meint der Experte.

Womöglich wird sich bis Mitte des Jahres auch die Lage an der Inflationsfront weiter entspannen, womit der Weg für eine Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) geebnet wäre. EZB-Chefin Christine Lagarde lenkte mit Blick auf die von den Finanzmärkten herbeigesehnten Zinssenkung den Blick bereits auf den Juni.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft im Euroraum, legten die Verbraucherpreise im Februar nur noch um 2,5 Prozent zu - der niedrigste Wert seit Juni 2021. Zugleich sind die Erzeugerpreise weiter im Sinkflug und signalisieren nachlassenden Inflationsdruck. Die Hersteller von Rohstoffen und Industrieerzeugnissen verlangten im Januar durchschnittlich 4,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Destatis mitteilte.

INDUSTRIE ERHÖHT AUSSTOSS ERSTMALS SEIT MAI

Die Industrie erhöhte im Januar mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent zum ersten Mal seit Mai 2023 ihren Ausstoß. Die Energieproduktion verringerte sich zu Jahresbeginn um 3,7 Prozent. Im Baugewerbe waren vor dem Anstieg um 2,7 Prozent im Januar drei Monate lang Rückgänge zu verzeichnen. Wie das Wirtschaftsministerium weiter mitteilte, dürfte die Produktion in der Baubranche von einer vergleichsweise milden Witterung im Januar beeinflusst sein. "Aktuelle Frühindikatoren wie die Auftragseingänge sowie Stimmungsindikatoren wie der Ifo Geschäftsklimaindex oder der Einkaufsmanagerindex (EMI) deuten eine Bodenbildung bei der Industriekonjunktur an", hieß es weiter.

Das Neugeschäft im Verarbeitenden Gewerbe brach zu Jahresbeginn allerdings um 11,3 Prozent zum Vormonat ein. Einen stärkeren Rückgang hat es zuletzt im April 2020 gegeben, als die Covid-Pandemie die Wirtschaft am Boden hielt. Der Dezember 2023 hatte dem Sektor dank vieler Großaufträge allerdings ein dickes Plus von 12,00 Prozent beschert. Laut Ökonom Jörg Angelé von der Schweizer Bantleon AG ist beim Auftragseingang nach wie vor keine Bodenbildung in Sicht. Besonders besorgniserregend sei dabei der Rückgang der Orders im Januar unter Ausklammerung von Großaufträgen um 2,1 Prozent auf ein neues zyklisches Tief.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)