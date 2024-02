Produktionsrekorde geben Verbio-Aktie Auftrieb

Frankfurt (Reuters) - Positiv aufgenommene Geschäftszahlen haben die Talfahrt der Verbio-Aktien vorerst beendet.

Sie stiegen am Donnerstag zeitweise um mehr als drei Prozent, so stark wie zuletzt vor drei Monaten. Seit damals haben die Papiere des Biokraftstoff-Anbieters rund die Hälfte ihres Wertes eingebüßt.

Dank Zukäufen und Effizienzsteigerungen produzierte Verbio nach eigenen Angaben in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/2024 so viel Biokraftstoff wie noch nie - insgesamt rund 446.000 Tonnen Biodiesel und -ethanol sowie gut 522.000 Megawattstunden Biomethan. Wegen des anhaltenden Preisdrucks sei der Umsatz allerdings im Jahresvergleich um etwa zehn Prozent auf 908,9 Millionen Euro geschrumpft. Der operative Gewinn habe sich im Jahresvergleich auf 74,9 von 170,3 Millionen Euro verringert. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023/2024 stellte das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 120 bis 150 Millionen Euro in Aussicht.

Die Halbjahreszahlen lägen zwar unter den Erwartungen, schrieb Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies. Nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate spiegele sich das schwierige Marktumfeld inzwischen aber angemessen in den Kursen wider. Die gesteigerte Produktion werde sich positiv in der Bilanz bemerkbar machen, sobald die Verkaufspreise für Biokraftstoffe wieder anzögen.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)