Pacific Special Acquisition Aktie
ISIN: VGG685881390
|
12.02.2026 07:50:58
Proem Acquisition Prices Initial Public Offering Of 13 Mln Units
(RTTNews) - Proem Acquisition Corporation (PAACU) has announced the pricing of its initial public offering of 13 million units at $10 per unit. Each unit consists of one share and one-half of one redeemable warrant.
The offering is anticipated to be closed on February 13.
The units are expected to trade on the Nasdaq Global Market under the ticker symbol "PAACU" from February 12. Once the securities comprising the units begin separate trading, the shares and the warrants are expected to be traded on NASDAQ under the symbols "PAAC" and "PAACW," respectively.
In addition, Proem Acquisition has granted the underwriters a 45-day option to purchase up to 1.950 million additional units.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pacific Special Acquisition Corp Cons of 1 Sh + 1 Rt + 1 Wt
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Pacific Special Acquisition Corp Cons of 1 Sh + 1 Rt + 1 Wt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.