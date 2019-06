Prof. Dr. Heinz-Walter Große als HessenChemie-Vorsitzender wiedergewählt / Staatssekretär Dr. Nimmermann besucht Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbandes HessenChemie (FOTO)

Wiesbaden (ots) -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Der amtierende Vorstandsvorsitzende des Arbeitgeberverbandes HessenChemie, Prof. Dr. Heinz-Walter Große, ist auf der heutigen Mitgliederversammlung in seinem Amt bestätigt worden. Damit tritt das Mitglied des Vorstandes der B. Braun Familienholding SE & Co. KG seine zweite Amtszeit als Vorstandsvorsitzender des Verbandes an. Dr. Philipp Nimmermann, Staatssekretär im Hessischen Wirtschaftsministerium, äußerte sich in einem Grußwort zur wirtschaftlichen Bedeutung der chemisch-pharmazeutischen Industrie für den Standort Hessen.

"Die Chemie- und Pharmaindustrie ist ein enorm wichtiger Wirtschaftsmotor für das Land Hessen", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Philipp Nimmermann. "Eine Exportquote von 68 Prozent verdeutlicht zudem ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit und ihre Innovationskraft. Stichworte wie Digitalisierung und Fachkräftemangel markieren die Herausforderungen, vor denen sie steht. Die Landesregierung will, dass Hessen ein bedeutender Industriestandort bleibt. Konzepte und Ideen für seine Zukunft wollen wir gemeinsam mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Rahmen eines Hessischen Industrietrialogs diskutieren."

"Wir begrüßen das Gesprächsangebot und bringen uns gerne ein", so Große. Um die Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft zu sichern, sei es erforderlich, die richtigen politischen Rahmenbedingungen zu setzen. Bei den Energiekosten, der Infrastruktur und im Wohnungsbau sowie im Arbeits- und Steuerrecht.

Die Chemie-Arbeitgeber begrüßen die Einrichtung eines Digitalisierungsministeriums in Hessen. Neben dem schnelleren und flächendeckenden Breitbandausbau sei insbesondere die Verankerung von Digitalkompetenzen in Schulen und Berufsschulen ein bedeutendes Thema, das von der hessischen Landesregierung bei der Umsetzung des DigitalPaktes Schule konsequent angegangen werden müsse. "Die Fachkräftegewinnung ist ein Topthema, das unsere Unternehmen künftig vor immer größere Herausforderungen stellen wird", erklärte Große. Hierzu veranstaltet der Verband am 17. Oktober im Kurhaus die "Wiesbadener Gespräche zur Sozialpolitik", um mit Vertretern aus Politik, Gewerkschaft und der Unternehmenspraxis über neue Wege der Fachkräftesicherung zu diskutieren.

Neuerungen im Vorstand von HessenChemie

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde Joachim Schwind nach 14-jähriger Tätigkeit im Vorstand des Arbeitgeberverbandes HessenChemie als erster Stellvertretender Vorsitzender verabschiedet. Ihm folgt Oliver Coenenberg, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Er ist bereits Vorstandsmitglied von HessenChemie und rückt nun als erster Stellvertretender Vorsitzender nach.

Auch Dr. Franz Merath, Evonik Industries AG, wurde aus dem Vorstand von HessenChemie verabschiedet.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Jürgen Rings, Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG, und Kerstin Oberhaus, Evonik Technology & Infrastructure GmbH.

Der HessenChemie-Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Vorstandsvorsitzender:

Prof. Dr. Heinz-Walter Große, B. Braun Familienholding SE & Co. KG

1. Stellvertretender Vorsitzender:

Oliver Coenenberg, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

2. Stellvertretende Vorsitzende:

Bettina Buschhoff, Procter & Gamble Service GmbH

Weitere Mitglieder:

Hans-Jörg Bergler, Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Matthias Bürk, Merck KGaA Oliver Kinkel, Clariant Verwaltungsgesellschaft mbH Kerstin Oberhaus, Evonik Technology & Infrastructure GmbH Jan Rinnert, Heraeus Holding GmbH Jürgen Rings, Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG Thorsten Stute, HEWI Heinrich Wilke GmbH Dr. Stephan Travers, Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH Jürgen Vormann, Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Thomas Wedekind, Technoform Bautec Kunststoffprodukte GmbH

Über HessenChemie

Im Arbeitgeberverband HessenChemie sind 310 Mitgliedsunternehmen mit 105.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen und kunststoffverarbeitenden Industrie sowie einiger industrienaher Serviceunternehmen zusammengeschlossen. Derzeit werden in den Mitgliedsunternehmen etwa 4.600 junge Menschen ausgebildet. HessenChemie vertritt die tarif- und sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Gewerkschaft, Politik und Öffentlichkeit.

Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet zum Download unter www.hessenchemie.de/newsroom.

OTS: Arbeitgeberverband HessenChemie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53824 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53824.rss2

Pressekontakt: Arbeitgeberverband Chemie und verwandte Industrien für das Land Hessen e.V. Jürgen Funk, Pressesprecher Telefon 0611/7106-49 Murnaustraße 12, 65189 Wiesbaden E-Mail: funk@hessenchemie.de Internet: www.hessenchemie.de