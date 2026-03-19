Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,290 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,19 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,02 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,970 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,930 BRL erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,15 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 11,45 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at