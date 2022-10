Professional A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Professional A ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Professional A die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,600 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Professional A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,0 Millionen USD im Vergleich zu 20,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at