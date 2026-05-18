Professional Diversity Network LLC Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Professional Diversity Network LLC Registered veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD gegenüber -0,390 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Professional Diversity Network LLC Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at