17.11.2025 06:31:29
Professional Diversity Network LLC Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Professional Diversity Network LLC Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Professional Diversity Network LLC Registered -0,300 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen USD in den Büchern standen.
