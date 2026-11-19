Professional Diversity Network präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -24,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at