Proficient Auto Logistics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Proficient Auto Logistics hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Proficient Auto Logistics ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 105,4 Millionen USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,210 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Proficient Auto Logistics -0,470 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 430,43 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 78,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 240,85 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at