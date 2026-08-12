Proficient Auto Logistics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Proficient Auto Logistics veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Proficient Auto Logistics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Proficient Auto Logistics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 109,4 Millionen USD im Vergleich zu 115,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at