Profilgruppen (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Profilgruppen (B) präsentierte am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,30 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,52 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,78 Prozent auf 684,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 711,6 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at