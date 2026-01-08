FirstCash Aktie
WKN DE: A2ARD4 / ISIN: US33767D1054
|
08.01.2026 17:53:22
Profit Investment Ditches FirstCash Shares Worth $2.6 Million in Portfolio Shake-up
Profit Investment Management, LLC disclosed in a January 8, 2026, SEC filing that it fully exited FirstCash Holdings, Inc. (NASDAQ:FCFS), selling 16,257 shares for an estimated $2.58 million based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing, Profit Investment Management, LLC sold its entire holding of 16,257 shares in FirstCash Holdings, Inc. during the most recent quarter. The estimated transaction value was $2.58 million, calculated using the quarterly average share price. The quarter-end value of the position decreased by $2.58 million, reflecting both the sale and any stock price movement during the period.This was a complete exit from FirstCash, which now comprises 0% of the fund’s 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FirstCash Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu FirstCash Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.