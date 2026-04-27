Calumet Aktie
WKN DE: A40GBG / ISIN: US1314281049
27.04.2026 17:53:43
Profit-Taking or Pivot? Adams Asset Advisors Sells $50M in Calumet Shares After a Nearly 200% Run
According to an SEC filing dated April 27, 2026, Adams Asset Advisors, LLC reduced its holding in Calumet (NASDAQ:CLMT) by 1,954,039 shares during the first quarter of 2026. The estimated value of the shares sold was approximately $50.3 million, based on the average closing price for the quarter. Despite the reduction, the quarter-end value of the Calumet position increased by roughly $12.5 million -- a figure that reflects meaningful price appreciation in CLMT shares during the period.Calumet, Inc. manufactures, formulates, and markets a diversified portfolio of specialty-branded products and renewable fuels to customers across a broad range of consumer-facing and industrial markets. After a nearly 200% run-up in Calumet's share price over the past year, Adams Asset Advisors' decision to trim 1.95 million shares looks a lot like classic profit-taking -- not a loss of faith in the company. Notably, even after the sale, Calumet remains Adams' single largest position, which says a lot about the firm's ongoing conviction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
